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Эксперты не ожидают подорожания бензина в России в майские праздники

Эксперты оценили вероятность подорожания на территории России бензина в период майских праздников. Минимальное потребление топлива на указанное время увеличивается, но это не повлечет за собой роста стоимости.
Эксперты не ожидают подорожания бензина в России в майские праздники

В 2019 году в майские праздники жители РФ будут пользоваться бензином на прежнем уровне или увеличат объемы. Эксперты предполагают, что это не спровоцирует скачок розничных цен, поскольку они ограничены соглашениями, заключенными нефтяниками с государством. В прошлые годы минимальное потребление бензина объяснялось путешествиями россиян за границу. Однако в этом году новогодние праздники отличились аномально высоким уровнем путешествий, поэтому большинство граждан решили отказаться от поездок весной.

Система потока транспорта тоже изменилась, поскольку многие граждане едут в Крым, что спровоцирует увеличение потребления бензина в южных направлениях. Ранее стоявший во главе Министерства туризма полуострова Вадим Волченко отмечал, что республика надеется на рост турпотока в начале мая на 40%.



 
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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 08:10

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