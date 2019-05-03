Эксперты не ожидают подорожания бензина в России в майские праздники





В 2019 году в майские праздники жители РФ будут пользоваться бензином на прежнем уровне или увеличат объемы. Эксперты предполагают, что это не спровоцирует скачок розничных цен, поскольку они ограничены соглашениями, заключенными нефтяниками с государством. В прошлые годы минимальное потребление бензина объяснялось путешествиями россиян за границу. Однако в этом году новогодние праздники отличились аномально высоким уровнем путешествий, поэтому большинство граждан решили отказаться от поездок весной.Система потока транспорта тоже изменилась, поскольку многие граждане едут в Крым, что спровоцирует увеличение потребления бензина в южных направлениях. Ранее стоявший во главе Министерства туризма полуострова Вадим Волченко отмечал, что республика надеется на рост турпотока в начале мая на 40%.