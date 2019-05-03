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Sony PlayStation 5 будет мощной по производительности

В компании AMD высказались о параметрах будущей консоли Sony PlayStation 5. Новая модель будет мощной по своей производительности, благодаря «начинке» от вышеуказанной фирмы.
Sony PlayStation 5 будет мощной по производительности

На сегодня пока достоверно неизвестны все технические особенности очередной модификации популярной консоли. Ранее высказывались мнения о поддержке ею трассировки лучей в реальном времени с усиленным графическим процессором Navi, что уже подтвердили в японской корпорации.

Также в Sony заявили, что в основе PlayStation 5 будет находиться процессор AMD с архитектурой Zen 2. Все вышеперечисленные факторы должны обеспечить существенную производительность приставке в сравнении с «начинкой» от четвертой версии платформы. Стоит упомянуть и твердотельный накопитель, что тоже позитивно скажется на производительности. Подытоживая данные, можно сказать, что PlayStation 5 получит и мощную графику, и немалую емкость оперативной памяти. Остальные подробности о новинке будут известны ближе к срокам ее выхода.



 
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Технологии
Добавил: Ложников Никита Сегодня, 08:36

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