Sony PlayStation 5 будет мощной по производительности
В компании AMD высказались о параметрах будущей консоли Sony PlayStation 5. Новая модель будет мощной по своей производительности, благодаря «начинке» от вышеуказанной фирмы.
На сегодня пока достоверно неизвестны все технические особенности очередной модификации популярной консоли. Ранее высказывались мнения о поддержке ею трассировки лучей в реальном времени с усиленным графическим процессором Navi, что уже подтвердили в японской корпорации.
Также в Sony заявили, что в основе PlayStation 5 будет находиться процессор AMD с архитектурой Zen 2. Все вышеперечисленные факторы должны обеспечить существенную производительность приставке в сравнении с «начинкой» от четвертой версии платформы. Стоит упомянуть и твердотельный накопитель, что тоже позитивно скажется на производительности. Подытоживая данные, можно сказать, что PlayStation 5 получит и мощную графику, и немалую емкость оперативной памяти. Остальные подробности о новинке будут известны ближе к срокам ее выхода.
На сегодня пока достоверно неизвестны все технические особенности очередной модификации популярной консоли. Ранее высказывались мнения о поддержке ею трассировки лучей в реальном времени с усиленным графическим процессором Navi, что уже подтвердили в японской корпорации.
Также в Sony заявили, что в основе PlayStation 5 будет находиться процессор AMD с архитектурой Zen 2. Все вышеперечисленные факторы должны обеспечить существенную производительность приставке в сравнении с «начинкой» от четвертой версии платформы. Стоит упомянуть и твердотельный накопитель, что тоже позитивно скажется на производительности. Подытоживая данные, можно сказать, что PlayStation 5 получит и мощную графику, и немалую емкость оперативной памяти. Остальные подробности о новинке будут известны ближе к срокам ее выхода.
Технологии
Добавил: Ложников Никита Сегодня, 08:36