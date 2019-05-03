Sony PlayStation 5 будет мощной по производительности





На сегодня пока достоверно неизвестны все технические особенности очередной модификации популярной консоли. Ранее высказывались мнения о поддержке ею трассировки лучей в реальном времени с усиленным графическим процессором Navi, что уже подтвердили в японской корпорации.Также в Sony заявили, что в основе PlayStation 5 будет находиться процессор AMD с архитектурой Zen 2. Все вышеперечисленные факторы должны обеспечить существенную производительность приставке в сравнении с «начинкой» от четвертой версии платформы. Стоит упомянуть и твердотельный накопитель, что тоже позитивно скажется на производительности. Подытоживая данные, можно сказать, что PlayStation 5 получит и мощную графику, и немалую емкость оперативной памяти. Остальные подробности о новинке будут известны ближе к срокам ее выхода.