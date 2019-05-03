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Эксперты назвали ТОП-10 авто, с которыми владельцы не хотят расставаться более 10 лет

Эксперты организации iSeeCars назвали ТОП-10 авто, пользующихся у автолюбителей наибольшим доверием. С этими моделями владельцы не хотят расставаться даже после 10 лет активного использования.
Эксперты назвали ТОП-10 авто, с которыми владельцы не хотят расставаться более 10 лет

Первое место в рейтинге автомобилей занимает Toyota Highlander. 18,5% владельцев не хотят расставаться с этой машиной даже после 15 лет езды. Вторую строчку ТОП-10, отмечают эксперты, занимает Toyota Prius. Чуть более 16% сохраняют «верность» этому авто даже спустя 10 лет после покупки. Тройку лидеров замыкает другой автомобиль того же бренда - Тoyota Sienna. Ее результат на несколько десятых уступает второму месту.
Эксперты назвали ТОП-10 авто, с которыми владельцы не хотят расставаться более 10 лет

На четвертой и пятой строчке расположились Honda Pilot и Toyota Tundra. Их результаты – 15 и 14% соответственно. На шестой строчке ТОП-10 авто, с которыми владельцы не хотят расставаться более 10 лет, находится Toyota Sequoia с показателем 13,5%. Следующее место рейтинга, согласно статистики, занимает Toyota Tacoma. 13,4% автолюбителей, имеющие эту машину, продолжают использовать ее более 10 лет. Восьмая и девятая строчки – Honda Odyssey (12,6%) и Honda CR-V (12,4%). Последнее место в ТОП-10 занимает Subaru Forester, результат данной модели – 12,1%.
Эксперты назвали ТОП-10 авто, с которыми владельцы не хотят расставаться более 10 лет

Также эксперты составили рейтинг в данной категории по брендам. ТОП-10 выглядит так (от первого до десятого места): Toyota, Honda, Subaru, Hyundai, Nissan, Kia, GMC, Volkswagen, Chevrolet и Mercedes.



 
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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 07:58

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