АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые: Беспокоящиеся о грамматических ошибках в Сети люди являются более неприятными личностями
EUR 72.31 USD 64.63
Курс валют на 01.05.2019

Александр Лукашенко дал право бесплатного проезда в поездах ветеранам ВОВ

Белорусские ветераны ВОВ смогут воспользоваться правом бесплатного проезда в пассажирских поездах, следующих в РФ, в честь 75-летия Победы в 2020 году. Данный приказ подписал глава государства Александр Лукашенко.
Александр Лукашенко дал право бесплатного проезда в поездах ветеранам ВОВ

Согласно документу, ветеранам разрешается бесплатный проезд в железнодорожном транспорте международного сообщения между Белоруссией и РФ, а также в пределах самой республики. В пресс-службе Лукашенко заявили, что такая мера даст возможность пенсионерам встретиться с фронтовыми товарищами, посетить памятные места и праздники в двух государствах.

До этого российский лидер Владимир Путин оставил личную подпись под указом об увеличении пенсий ветеранам Второй Мировой войны. В среднем размер выплат станет больше на 9500 рублей. На эти цели в федеральном правительстве предоставят 950 миллионов рублей в 2019 году и 1,4 миллиарда в следующем.



 
+Дзен +Яндекс новости
Политика
Добавил: Ложников Никита Сегодня, 07:46

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Эксперты не ожидают подорожания бензина
В Челябинской области при пожаре в
Ксения Бородина погуляла на дне
Эксперты назвали ТОП-10 авто, с
Лиза Триандафилиди озвучила дату
Александр Лукашенко дал право
Голые Саша Черно и Иосиф Оганесян
Эксперты назвали самые лучшие для
Праздничные шашлыки испортили фигуру
Ученые: Беспокоящиеся о грамматических
Ольга Рапунцель и Дмитрий Дмитренко
Ученые нашли связь между геном
Уехавшая из России Виктория Лопырева
Влад Кадони поделился с Ириной
Ольга Бузова находится на грани ухода
Ксения Бородина рассказала о правильном
В Сети оказались первые реальные фото
Ученые выяснили причины предпочтений
Эксперты назвали 10 лучших российских
«Ты - моя опора, моя надежда»: Татьяна
Эксперты соствили рейтинг самых
Эксперты рассказали, кому российские
Google создала три независимых команды
Лера Кудрявцева показала трогательный
Медики: Ежедневное употребление салата
FAW выпустил «убийцу» Mazda 6 – седан
Алена Кравец защитила попавшую в
Samsung Galaxy S8 смог сделать
Фигуристка Татьяна Тарасова рассказала
Роскомнадзор заблокировал музыкальный
Просмотреть все новости