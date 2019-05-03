Александр Лукашенко дал право бесплатного проезда в поездах ветеранам ВОВ





Согласно документу, ветеранам разрешается бесплатный проезд в железнодорожном транспорте международного сообщения между Белоруссией и РФ, а также в пределах самой республики. В пресс-службе Лукашенко заявили, что такая мера даст возможность пенсионерам встретиться с фронтовыми товарищами, посетить памятные места и праздники в двух государствах.До этого российский лидер Владимир Путин оставил личную подпись под указом об увеличении пенсий ветеранам Второй Мировой войны. В среднем размер выплат станет больше на 9500 рублей. На эти цели в федеральном правительстве предоставят 950 миллионов рублей в 2019 году и 1,4 миллиарда в следующем.