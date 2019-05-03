Ученые: Беспокоящиеся о грамматических ошибках в Сети люди являются более неприятными личностями





Данное исследование, проведенное в 2016 году, показывает, что реакция на опечатки в сообщениях может фактически определять личностные качества человека. В рамках эксперимента ученые изучили социальные суждения читателей об авторах их писем. В исследовании принимали участие 83 добровольца, которые ознакомились с ответами по электронной почте на объявления. Все тексты могли не содержать ошибок, иметь опечатки или грамматические путаницы.В целом, все оценивали вымышленных авторов писем с опечатками и грамматическими ошибками в их электронных письмах как худших личностей. При этом экстраверты чаще не обращали внимания на грамматические ошибки и опечатки, тогда как интроверты с большей вероятностью оценивали авторов негативно. Добровольцы, которые называли себя добросовестными, но менее открытыми, были более чувствительны к опечаткам. Ученые предположили, что менее приятные люди нетерпимы к отклонениям от условностей.