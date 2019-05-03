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Ученые: Беспокоящиеся о грамматических ошибках в Сети люди являются более неприятными личностями
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Ученые: Беспокоящиеся о грамматических ошибках в Сети люди являются более неприятными личностями

Американские ученые обнаружили, что люди, беспокоящиеся о грамматических ошибках в Интернете, являются более неприятными личностями. Психологическое тестирование показывает, что они, как правило, менее открыты, и судят друзей за ошибки.
Ученые: Беспокоящиеся о грамматических ошибках в Сети люди являются более неприятными личностями

Данное исследование, проведенное в 2016 году, показывает, что реакция на опечатки в сообщениях может фактически определять личностные качества человека. В рамках эксперимента ученые изучили социальные суждения читателей об авторах их писем. В исследовании принимали участие 83 добровольца, которые ознакомились с ответами по электронной почте на объявления. Все тексты могли не содержать ошибок, иметь опечатки или грамматические путаницы.

В целом, все оценивали вымышленных авторов писем с опечатками и грамматическими ошибками в их электронных письмах как худших личностей. При этом экстраверты чаще не обращали внимания на грамматические ошибки и опечатки, тогда как интроверты с большей вероятностью оценивали авторов негативно. Добровольцы, которые называли себя добросовестными, но менее открытыми, были более чувствительны к опечаткам. Ученые предположили, что менее приятные люди нетерпимы к отклонениям от условностей.



 
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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 07:26

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