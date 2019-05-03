Ученые нашли связь между геном переваривания крахмала и кишечными микробами





Бактерии Ruminococcacaceae активно размножаются в кишечнике, когда это позволяет слюнный фермент амилаза. Данные микробы расщепляют устойчивый крахмал, поэтому он способен перевариваться, чего не может делать обычная человеческая амилаза. Разложение таких трудноусваиваемых крахмалов обеспечивает питательные преимущества.Научные сотрудники Университета Корнелла и Института биологии развития Макса Планка проанализировали имеющиеся генетические данные и сведения о пробах кала из медицинских дел почти тысячи человек. Они занимались поиском доказательств того, что количество копий гена AMY1 влияет на микробиом. Экспертам удалось выяснить, что существенное число этого элемента коррелирует с определенным профилем кишечных бактерий.В следующем раунде исследования ученые пригласили 200 респондентов и поместили их необычную диету на 14 дней. Их целью являлось желание узнать, что люди едят одни и те же продукты с содержанием крахмала. Когда данный срок времени истек, команда собрала образцы слюны и установила, что итоги последнего опыта совпали с первым этапом.