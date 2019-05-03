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Экс-участники "Дома-2" Виктория Романец и Антон Гусев худеют на отдыхе

Экс-участники "Дома-2" Виктория Романец и Антон Гусев отправились на отдых в Крым, где они не только наслаждаются пейзажами, но и худеют. Звезды личным примером пропагандируют здоровый образ жизни и увлечение спортом.
Экс-участники "Дома-2" Виктория Романец и Антон Гусев худеют на отдыхе

Бывшая проектантка Виктория Романец уже более двух лет придерживается правильного питания и занимается спортом, тщательно следя за своей фигурой. Периодически девушка садится на диету, которую для нее разрабатывают эксперты. Избранник звезды Антон Гусев также поддерживает супругу, а также ведет в той же сфере бизнес.

На майские праздники Антон Гусев и Виктория Романец решили отправиться в Алушту, в Крым. Для отдыха экс-участники "Дома-2" выбрали один из домов отдыха, где предусмотрено исключительно диетическое питание и курс по коррекции веса. Своим опытом знаменитость поспешила поделиться с подписчиками в Instagram.
«Мы только поели, а нам уже принесли меню на завтра, — поделилась Виктория. — Все очень вкусно, полезно и помогает избавиться от лишнего веса. Для меня это идеальный отдых».

В рационе отдыхающих присутствуют фрукты, овощи и нежирное мясо.



 
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Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 09:20

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