Экс-участники "Дома-2" Виктория Романец и Антон Гусев худеют на отдыхе

«Мы только поели, а нам уже принесли меню на завтра, — поделилась Виктория. — Все очень вкусно, полезно и помогает избавиться от лишнего веса. Для меня это идеальный отдых».

Бывшая проектантка Виктория Романец уже более двух лет придерживается правильного питания и занимается спортом, тщательно следя за своей фигурой. Периодически девушка садится на диету, которую для нее разрабатывают эксперты. Избранник звезды Антон Гусев также поддерживает супругу, а также ведет в той же сфере бизнес.На майские праздники Антон Гусев и Виктория Романец решили отправиться в Алушту, в Крым. Для отдыха экс-участники "Дома-2" выбрали один из домов отдыха, где предусмотрено исключительно диетическое питание и курс по коррекции веса. Своим опытом знаменитость поспешила поделиться с подписчиками в Instagram.В рационе отдыхающих присутствуют фрукты, овощи и нежирное мясо.