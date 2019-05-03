Дарья Пынзарь может лишиться сына из-за "нелюбви" к нему

После переезда бывших участников проекта "Дом-2" Сергея и Дарьи Пынзарь в Турцию многие поклонники пристально следят за их жизнью за границей. Супруги поселились в городе Аланья, где купили недвижимость и ведут собственный бизнес. На снимках бывшая участница реалити демонстрирует семейную идиллию, однако, видимо, в жизни все обстоит не так.На одном из последних опубликованных Дарьей Пынзарь видео видно, что ее старший сын Артем не развивается правильно для своего возраста. Мальчику уже 8 лет, но он еле говорит и не знает цифры. После появления публикации звезду тут же раскритиковали и выразили надежду, что внимание на мальчика обратит мать Сергея Пынзаря, которая недавно приехала к семье.Многие подчеркнули, именно бабушка может забрать себе "нелюбимого" сына, на которого мать совсем не обращает внимания из-за постоянных занятий спортом, пластических операций и чрезмерной увлеченности собственной внешность. Сергей Пынзарь же, в свою очередь, занят работой, а потому ребенок часто остается никому не нужным.