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Ксения Собчак отдыхает в Испании вместе с мужем Максимом Виторганом

Телеведущая и светская львица Ксения Собчак отправилась проводить майские праздники на курорте Марбелья в Испании. Туда звезда улетела вместе с маленьким сыном Платоном и мужем Максимом Виторганом, сообщает Teleprogramma.pro.
Ксения Собчак отдыхает в Испании вместе с мужем Максимом Виторганом

На своей странице в Instagram Ксения Собчак и Максим Виторган делятся снимками с отдыха. Известно, что после разрыва отношений звезды сохранили дружеские отношения ради сына Платона. На своей странице в Instagram актер разместил снимок с малышом, где видно, что знаменитости хорошо проводят время в Марбелье.

Судя по локации, живет звездное семейство Ксении Собчак в отеле «Puente Romano Marbella», где минимальная цена за одни сутки составляет от 32 тысяч рублей. Там есть все для хорошего отдыха с ребенком, включая бассейн и "зеленую зону", пляж с золотым песком.



 
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Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 08:42

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