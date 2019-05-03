Ксения Собчак отдыхает в Испании вместе с мужем Максимом Виторганом

На своей странице в Instagram Ксения Собчак и Максим Виторган делятся снимками с отдыха. Известно, что после разрыва отношений звезды сохранили дружеские отношения ради сына Платона. На своей странице в Instagram актер разместил снимок с малышом, где видно, что знаменитости хорошо проводят время в Марбелье.Судя по локации, живет звездное семейство Ксении Собчак в отеле «Puente Romano Marbella», где минимальная цена за одни сутки составляет от 32 тысяч рублей. Там есть все для хорошего отдыха с ребенком, включая бассейн и "зеленую зону", пляж с золотым песком.