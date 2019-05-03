Ксения Бородина погуляла на дне рождения Филиппа Киркорова





«У мужа такой подозрительный взгляд, — написала Ксения Бородина под совместным снимком её семьи с Киркоровым. — Филипп, с днём рождения тебя! Твоя энергия бьет через край, твоим талантом можно бесконечно восхищаться».





30 апреля Филипп Киркоров отметил 52-й день рождения. Отмечать праздник артист решил в Дубае в отеле Burj Al Arab. В качестве приглашенных гостей оказалась и звезда реалити-шоу "Дом-2" Ксения Бородина вместе со своей семьей. Кадрами с торжества звезда поделилась в своем микроблоге в соцсети Instagram. На видео семья знаменитости, которая отправилась в Арабские Эмираты на майские праздники, поздравляет именинника. Что выбрала телеведущая реалити-шоу "Дом-2" в качестве подарка она рассказывать не стала, однако на подарочном пакете видно надпись DOLCE&GABBANA.Дочерей в этот вечер Ксения Бородина решила нарядить в стиле family look, а сама выбрала костюм от известного бренда Louis Vuitton.В качестве гостей на празднике Филиппа Киркорова побывали Татьяна Навка, Елена Север, певица Жасмин и Полина Гагарина. Поп-король угощал гостей разными изысканными блюдами, подготовил поразительную шоу-программу, а в конце вечера поразил всех праздничным тортом.