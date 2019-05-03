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Голые Саша Черно и Иосиф Оганесян записали на видео любовные утехи

Участники проекта "Дом-2" Саша Черно и Иосиф Оганесян продолжают эпатировать публику интимными подробностями личной жизни. На майские праздники супруги отправились в Сергиев Посад, где сняли шикарный номер для двоих, а заодно и забавы в голом виде.
Голые Саша Черно и Иосиф Оганесян записали на видео любовные утехи

Саша Черно и Иосиф Оганесян решили провести майские праздники в уютном номере в Сергиевом Посаде. По прибытию на место участница проекта "Дом-2" неотлагательно поделилась своими впечатлениями в соцсети в Instagram. Молодожены выбрали номер с джакузи для двоих и большой кроватью. Проверить вместимость первой пара решила сразу же, о чем и рассказала супруга Иосифа Оганесяна в соцсети.

Александра Черно опубликовала несколько интимных видео. На первом из них она показала свои ноги и ноги супруга, подметив, что ванна действительно предназначена для двоих. На втором ролике звезда поспешила показать, как избранник массирует ей ноги, будучи в абсолютно голом виде. Кадры она сопроводила словами: "То самое чувство, когда твой муж..." фразу супруги прервал Иосиф Оганесян фразой: "Слишком голый". Все причинные места молодой человек тщательно скрыл, учитывая и то, что при съемке сама Черно закрыла их своей ногой.

Судя по "Home"-видео звезд, праздники для них прошли более чем успешно. Недавно Иосиф Оганесян в соцсети Instagram пожаловался поклонникам, что у них с Сашей Черно "волшебство" стало происходить реже. Ранее супруги занимались сексом по несколько раз в день ежедневно, однако из-за разногласий стали отдаляться друг от друга и не вступали в интимную связь несколько дней.

Наладив ситуацию, молодожены вернутся на шоу "Дом-2. Спаси свою любовь", которое как раз таки и предназначено для того, чтобы вернуть взаимопонимание в семью Саши Черно и Иосифа Оганесяна.



 
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Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 07:40

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