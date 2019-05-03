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Праздничные шашлыки испортили фигуру экс-участницы "Дома-2" Русланы Мишиной

Экс-участница проекта "Дом-2" Руслана Мишина поделилась в соцсетях со своими поклонниками грустной для нее новостью. Оказалось, что праздничные шашлыки в сочетании с текилой "аннулировали" все результаты похудения звезды.
Праздничные шашлыки испортили фигуру экс-участницы "Дома-2" Русланы Мишиной

Экс-участница реалити-шоу "Дом-2" Руслана Мишина не скрывает, что тема похудения является для нее болезненной. Еще во время участия в проекте девушка не слишком озадачивалась по поводу лишних килограммов, однако после ухода за Периметр стала тщательно следить за весом и даже считать каждый потерянный за сутки грамм. Очень резко звезда похудела, но удержать результат не смогла.

После неудачи Руслана Мишина стала прикладывать еще больше усилий, чтобы нормализовать вес, в том числе правильно питаться и худеть. Как оказалось, майские праздники испортили планы звезды. В Instagram она пожаловалась, что после употребления праздничных шашлыков и текилы все усилия буквально сошли на нет. Сочетание жирных продуктов и алкоголя девушка назвала для себя пагубным.

Поклонники тут же принялись сочувствовать Руслане Мишиной, а также дали несколько советов, как можно не набрать вес, в то же время употребляя шашлыки. К примеру, в следующий раз звезде предложили мариновать мясо не в майонезе, а в воде с уксусом, в качестве шашлыка выбрать курицу или говядину вместо свинины, а на гарнир - помидоры. По поводу текилы советов фолловеры не написали.



 
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ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 07:30

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