Влад Кадони поделился с Ириной Пингвиновой секретами "волшебства"

Во время обсуждения отношений Ирины Пингвиновой и Вячеслава Потемкина Влад Кадони сказал, что, скорее всего, парень спешит с заселением из-за желания совершить с новой участницей "волшебство". Телеведущий подчеркнул, если девушка будет тянуть с этим слишком долго, может и вовсе остаться без молодого человека.Новая участница реалити Ирина Пингвинова ответила, что готова к "волшебству", однако жить в одной комнате с Вячеславом Потемкиным не хочет. Тем не менее, в ходе беседы девушка все же согласилась заселиться со своим избранником, в чем ей помог Влад Кадони своими обсуждениями. Поклонники озадачены тем, что телеведущие так настойчиво подталкивают новых участниц к действиям, ведь они же потом и осуждают их за быстрое развитие отношений с молодыми людьми.