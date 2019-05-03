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Влад Кадони поделился с Ириной Пингвиновой секретами "волшебства"

Телеведущий Влад Кадони во время очередного эфира на Лобном месте поднял разговор о заселении участников "Дома-2" Ирины Пингвиновой и Вячеслава Потемкина в одну комнату. Звезда реалити подчеркнул, девушке пора ответить на намеки по поводу "волшебства", иначе она может остаться без пары.
Влад Кадони поделился с Ириной Пингвиновой секретами "волшебства"

Во время обсуждения отношений Ирины Пингвиновой и Вячеслава Потемкина Влад Кадони сказал, что, скорее всего, парень спешит с заселением из-за желания совершить с новой участницей "волшебство". Телеведущий подчеркнул, если девушка будет тянуть с этим слишком долго, может и вовсе остаться без молодого человека.

Новая участница реалити Ирина Пингвинова ответила, что готова к "волшебству", однако жить в одной комнате с Вячеславом Потемкиным не хочет. Тем не менее, в ходе беседы девушка все же согласилась заселиться со своим избранником, в чем ей помог Влад Кадони своими обсуждениями. Поклонники озадачены тем, что телеведущие так настойчиво подталкивают новых участниц к действиям, ведь они же потом и осуждают их за быстрое развитие отношений с молодыми людьми.



 
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Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 07:05

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