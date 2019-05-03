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Ольга Бузова находится на грани ухода из проекта "Дом-2"

Телеведущая и певица Ольга Бузова сутками пропадает на работе, то и дело участвуя в съемках и выступая на концертах. Не исключено, что в скором времени звезде надоест "пахать как ломовая лошадь" и она уйдет с проекта "Дом-2", в чем уверены фанаты.
Ольга Бузова находится на грани ухода из проекта "Дом-2"

В своем микроблоге в Instagram Ольга Бузова разместила новые Stories, где пожаловалась на отсутствие отдыха даже в майские праздники. Все эти дни телеведущая снова провела на съемочной площадке, вместо того, чтобы пожарить шашлыки или провести время в кругу семьи и друзей. Поющая телеведущая поинтересовалась у подписчиков, как они проводят праздники, рассказав о своем положении дел.

Многие поклонники выразили мнение, что в скором времени Ольга Бузова может попросту не выдержать такой нагрузки, ведь у нее каждый день расписан буквально по минутам. Так, прямо со съемочной площадки телеведущая отправляется на гастроли, где ежедневно видит новый город и преданных фанатов. Фолловеры в соцсетях продолжают советовать звезде не заниматься несколькими профессиями одновременно, а сосредоточиться на чем-то одном, к примеру, пении. В противном случае знаменитости вряд ли удастся наладить свою личную жизнь.



 
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Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 06:58

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