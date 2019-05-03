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Ксения Бородина рассказала о правильном воспитании детей

Телеведущая и звезда проекта "Дом-2" Ксения Бородина рассказала о правильных методах воспитания детей. Звезда подчеркнула, что у каждого родителя должен быть действенный способ успокоить ребенка в общественном месте.
Ксения Бородина рассказала о правильном воспитании детей

В своем микроблоге в Instagram Ксения Бородина часто делится с подписчиками подробностями по поводу семейной жизни и воспитания детей. В одном из последних постов звезда рассказала, как правильно воспитывать детей, чтобы не чувствовать себя неловко в общественных местах. Прежде всего, телеведущая подчеркнула, она не понимает родителей, игнорирующих истерики наследников в ресторанах, самолетах и подобных местах. Когда родилась первая дочь, рассказала телеведущая "Дома-2", она думала, что все дети такие же спокойные и скромные, однако с появлением на свет Теоны, младшей дочери, поняла, что все дети разные и характер у каждого свой.

Так, к примеру, Теона любит, как и мама, громко разговаривать, из-за чего Курбан Омаров в общественных местах готов "сквозь землю провалиться". Зная характер девочки Ксения Бородина и ее супруг успокаивают ее, если же разговор не помогает, телеведущая отводит дочь в укромное место, где продолжает беседу о правильном поведении в обществе.

Ксения Бородина подчеркивает, крики и истерики ни в коем случае не уместны, лучше всего поговорить со своими детьми и объяснить им, почему и что делать нельзя. У каждого родителя, уточнила звезда "Дома-2", должен быть свой действенный метод, и отговорки, что ребенок не слушает и воздействие на него оказать невозможно, она не принимает и не понимает. Только родитель знает, как найти подход к своему чаду, этого не сделает никто, кроме него. Именно по вине взрослых ребенок ими управляет, что недопустимо.

Ксения Бородина отметила, она любит своих детей, однако они ее понимают иногда даже по взгляду, и это, по мнению звезды, абсолютно нормально. Если же бездействовать, в будущем родители пожалеют о своих ошибках.



 
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Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 06:50

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