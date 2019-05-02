Жена Стаса Михайлова прокомментировала слухи о пластике певца и раскрыла секрет его молодости

Накануне Стас Михайлов отпраздновал собственное 50-летие, а в день его юбилейного концерта появились слухи о сделанных пластических операциях артиста. В социальных сетях Инна Михайлова отметила, что такие народные сведения не могут не веселить. На самом деле музыкант предпочитает регулярные занятия в спортзале и первоклассных косметологов. Супруга артиста уверена, что в современности к пластической хирургии прибегать не обязательно, а главным шагом к совершенству является здоровый образ жизни. Инна Михайлова посоветовала ухаживать за своей внешностью и относиться к себе с уважением.Также Инна Михайлова добавила, что, посмотрев график гастролей Стаса Михайлова, можно понять, что у него нет времени на пластическую операцию. Как известно, 27 апреля в Кремлевском дворце состоялся юбилейный концерт артиста, на который пришли около 12 тысяч зрителей.