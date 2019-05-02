Фигуристка Татьяна Тарасова рассказала о роли музыки в своей спортивной деятельности

По словам Тарасовой, в детстве ей приходилось слушать ту музыку, которая играла на катке, в основном, это была классика. Когда будущая звезда увидела фильм «Серенада солнечной долины», она запомнила и полюбила на всю жизнь аудиозаписи из него, и именно под них она победила в юношеском первенстве страны.В 19-летнем возрасте Татьяна Тарасова получила травму, которая чуть не помешала ее карьере. Тогда она не представляла себя неспособной кататься и не слушающей музыку, но все обошлось. Упорные тренировки дали о себе знать на ЧЕ-65 фигуристка вместе с Сергеем Проскуриным попала в топ-6 из 24 участников.Тарасова мечтала поставить свою программу под шестую Симфонию Чайковского, но не сделала этого в связи с отсутствием подходящей пары, которая передала бы трагизм данной композиции.