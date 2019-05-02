АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Обнаруженная учеными мутация гена уменьшает страх и беспокойство, повышая социальное взаимодействие
EUR 72.31 USD 64.63
Курс валют на 01.05.2019

Фигуристка Татьяна Тарасова рассказала о роли музыки в своей спортивной деятельности

Фигуристка Татьяна Тарасова посетила студию передачи «Нескучная классика» и рассказала о своей спортивной деятельности. Слушатели узнали много интересного о роли музыки в фигурном катании и программах для учеников знаменитости.
Фигуристка Татьяна Тарасова рассказала о роли музыки в своей спортивной деятельности

По словам Тарасовой, в детстве ей приходилось слушать ту музыку, которая играла на катке, в основном, это была классика. Когда будущая звезда увидела фильм «Серенада солнечной долины», она запомнила и полюбила на всю жизнь аудиозаписи из него, и именно под них она победила в юношеском первенстве страны.

В 19-летнем возрасте Татьяна Тарасова получила травму, которая чуть не помешала ее карьере. Тогда она не представляла себя неспособной кататься и не слушающей музыку, но все обошлось. Упорные тренировки дали о себе знать на ЧЕ-65 фигуристка вместе с Сергеем Проскуриным попала в топ-6 из 24 участников.

Тарасова мечтала поставить свою программу под шестую Симфонию Чайковского, но не сделала этого в связи с отсутствием подходящей пары, которая передала бы трагизм данной композиции.



 
+Дзен +Яндекс новости
Спорт
Добавил: Ложников Никита Сегодня, 21:13

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Samsung Galaxy S8 смог сделать
Фигуристка Татьяна Тарасова рассказала
Роскомнадзор заблокировал музыкальный
Жена Стаса Михайлова прокомментировала
Вышла бета-версия игры Harry Potter:
Судмедэксперт: МакSим могли избить
Ученые узнали о новых способностях
Эвелина Бледанс показала себя в смелом
Представлен концепт гибридного
Екатерина Вилкова и Илья Любимов
В Сети опубликовано видео с дрифтом
Принц Гарри может пропустить рождение
Партию посвященных финалу «Мстителей»
Владимир Познер назвал ложь
Ученые: Древние иберийцы умели
Наталью Водянову раскритиковали за
Blue Origin успешно испытала
Андрей Разин обвинил Первый канал в
Nissan отказывается от легендарного
В Razer решили выпустить тостер после
Донателла Версаче отмечает свое 64-летие
Зараженное мясо может спровоцировать
Названы знаменитости, сохранившие
Бортовая инструкция Нила Армстронга
«Особенная» дочь Ирины Хакамады
Владимир Путин утвердил закон о
Брюнетка Анна Брянская утешила Валерия
Несовершеннолетняя Алина Загитова села
«Карлсон на прогулке»: Фанаты высмеяли
Обнаруженная учеными мутация гена
Просмотреть все новости