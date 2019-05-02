Роскомнадзор заблокировал музыкальный сервис Last.fm в России





Изначально о блокировке музыкального сервиса Last.fm заявили обычные пользователи Сети, некоторые из них обратились с вопросами к собственным интернет-провайдерам, последние отвечали ссылками на реестр экстремистских организаций. Чуть позже вопросом начали заниматься российские СМИ, и им удалось узнать, что за блокировкой сайта стоит Роскомнадзор.Ситуацию прокомментировал Карен Казарян, являющийся главным аналитиком Российской ассоциации электронных коммуникаций. По его словам, ведомство уже не первый раз блокирует сайт спустя несколько лет после того, как было принято соответствующее решение судьей. В этот раз такой вердикт вынес Ленинградский районный суд Тюмени в апреле 2015 года. Решение связано с экстремистским содержанием песни Тимура Муцураева «Рай под тенью сабель».Представители музыкального сервиса Last.fm подтвердили факт блокировки и заявили, что уже начали заниматься этим вопросом. В настоящий момент они не смогли дать четкий комментарии и объяснить причину таких действий Роскомнадзора.Напомним, это уже не первая блокировка Last.fm в России. В прошлый раз такая ситуация произошла в 2015 году, а основанием было решение суда от 2010 года.