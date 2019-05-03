Уехавшая из России Виктория Лопырева рассказала о комфортной жизни в США

Виктория Лопырева перед родами уехала в США и находится там уже в течение более чем четырех месяцев. В сети Instagram артистка делится подробностями американской жизни, отметив, что с легкостью готова менять города и страны. Знаменитость призналась, что никогда не скучает по месту, но часто — по людям. В то же время теледива призналась, что ей всегда везет с хорошими знакомствами вне зависимости от места нахождения.В США Виктория Лопырева проживает уже четыре месяца и за это время не испытывала сложностей с бытом или трудностей с организацией. Ей было легко в кратчайшие сроки найти квартиру или даже инсталляцию из воздушных шаров. Модель подчеркнула, что в Америке ей посчастливилось встретить неких Ольгу и Никиту, которые успели стать родными для нее и ее избранника Игоря Булатова.