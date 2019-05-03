АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые: Беспокоящиеся о грамматических ошибках в Сети люди являются более неприятными личностями
EUR 72.31 USD 64.63
Курс валют на 01.05.2019

Уехавшая из России Виктория Лопырева рассказала о комфортной жизни в США

Российская телеведущая Виктория Лопырева рассказала о четырех месяцах жизни в США. На своей странице в сети Instagram модель отметила, что не ощутила серьезных сложностей с бытом и в Россию возвращаться не торопится.
Уехавшая из России Виктория Лопырева рассказала о комфортной жизни в США

Виктория Лопырева перед родами уехала в США и находится там уже в течение более чем четырех месяцев. В сети Instagram артистка делится подробностями американской жизни, отметив, что с легкостью готова менять города и страны. Знаменитость призналась, что никогда не скучает по месту, но часто — по людям. В то же время теледива призналась, что ей всегда везет с хорошими знакомствами вне зависимости от места нахождения.

В США Виктория Лопырева проживает уже четыре месяца и за это время не испытывала сложностей с бытом или трудностей с организацией. Ей было легко в кратчайшие сроки найти квартиру или даже инсталляцию из воздушных шаров. Модель подчеркнула, что в Америке ей посчастливилось встретить неких Ольгу и Никиту, которые успели стать родными для нее и ее избранника Игоря Булатова.



 
+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 07:14

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Илья Яббаров передал маленькому сыну
Эксперты не ожидают подорожания бензина
В Челябинской области при пожаре в
Ксения Бородина погуляла на дне
Эксперты назвали ТОП-10 авто, с
Лиза Триандафилиди озвучила дату
Александр Лукашенко дал право
Голые Саша Черно и Иосиф Оганесян
Эксперты назвали самые лучшие для
Праздничные шашлыки испортили фигуру
Ученые: Беспокоящиеся о грамматических
Ольга Рапунцель и Дмитрий Дмитренко
Ученые нашли связь между геном
Уехавшая из России Виктория Лопырева
Влад Кадони поделился с Ириной
Ольга Бузова находится на грани ухода
Ксения Бородина рассказала о правильном
В Сети оказались первые реальные фото
Ученые выяснили причины предпочтений
Эксперты назвали 10 лучших российских
«Ты - моя опора, моя надежда»: Татьяна
Эксперты соствили рейтинг самых
Эксперты рассказали, кому российские
Google создала три независимых команды
Лера Кудрявцева показала трогательный
Медики: Ежедневное употребление салата
FAW выпустил «убийцу» Mazda 6 – седан
Алена Кравец защитила попавшую в
Samsung Galaxy S8 смог сделать
Фигуристка Татьяна Тарасова рассказала
Просмотреть все новости