Судмедэксперт: МакSим могли избить тупым предметом





Представитель певицы Маргарита Соколова продемонстрировала снимки, где видны травмы по всему телу Марины Максимовой. Последняя рассказала, что спешила на такси в аэропорт, но по пути попала в аварию. Якобы она находилась на заднем сидении и была пристегнута, так как иначе инцидент мог завершиться смертельным исходом, но о нем при этом нет никакой конкретной информации.Судмедэксперт Владимир Борисов заметил, что прежде еще никогда не видел ничего подобного. По его словам, травмы МакSим не характерны для ДТП. При подобных авариях травмируются руки и голова, а у певицы повреждено все тело. Данные ранения характерны для жертв избиения. Следуя этому предположению, звезду могли избить палкой или битой.