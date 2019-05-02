Вышла бета-версия игры Harry Potter: Wizards Unite от создателей Pokemon Go





Harry Potter: Wizards Unite станет продолжением этого подхода к созданию игр и предложит пользователям изучать окружающий мир в поисках скрытых в нем заклинаний, артефактов и врагов. Журналисты издания Verge, получившие возможность опробовать бета-версию проекта, описали его как более сложную, запутанную и продуманную версию Pokemon Go во вселенной Гарри Поттера. Игрокам предстоит учить заклинания, изучать города, находить артефакты и побеждать разных магических врагов, некоторые из них будут очень сильны, поэтому для сражения с ними людям придется объединяться в команды.Представители Verge отметили, что порог вхождения в игру достаточно высокий, поэтому для освоения в ней придется потратить немало времени.В настоящий момент не известна точная дата релиза Harry Potter: Wizards Unite, но предполагается, что выход состоится уже в 2019 году. В разработке проекта студии Niantic помогает игровое подразделение компании WB – WB Games. Простым игрокам, ждущим данную игру с дополненной реальностью во вселенной Гарри Поттера создатели рекомендуют подписаться на официальную рассылку, и тогда они первыми узнают обо всех новостях.