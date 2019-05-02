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Вышла бета-версия игры Harry Potter: Wizards Unite от создателей Pokemon Go

Игра Harry Potter: Wizards Unite стала доступна для бета-тестирования на территории Австралии и Новой Зеландии. Созданием проекта занималась студия Niantic, разработавшая очень успешную в прошлом Pokemon Go, использующую дополненную реальность.
Вышла бета-версия игры Harry Potter: Wizards Unite от создателей Pokemon Go

Harry Potter: Wizards Unite станет продолжением этого подхода к созданию игр и предложит пользователям изучать окружающий мир в поисках скрытых в нем заклинаний, артефактов и врагов. Журналисты издания Verge, получившие возможность опробовать бета-версию проекта, описали его как более сложную, запутанную и продуманную версию Pokemon Go во вселенной Гарри Поттера. Игрокам предстоит учить заклинания, изучать города, находить артефакты и побеждать разных магических врагов, некоторые из них будут очень сильны, поэтому для сражения с ними людям придется объединяться в команды.
Представители Verge отметили, что порог вхождения в игру достаточно высокий, поэтому для освоения в ней придется потратить немало времени.

В настоящий момент не известна точная дата релиза Harry Potter: Wizards Unite, но предполагается, что выход состоится уже в 2019 году. В разработке проекта студии Niantic помогает игровое подразделение компании WB – WB Games. Простым игрокам, ждущим данную игру с дополненной реальностью во вселенной Гарри Поттера создатели рекомендуют подписаться на официальную рассылку, и тогда они первыми узнают обо всех новостях.



 
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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 20:26

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