Представлен концепт гибридного складывающегося Mac-iPad

Мобильный аппарат поддерживает сенсорный ввод пальцами и взаимодействие со стилусом Pencil от Apple и компьютерную мышь. Mac-iPad можно применять в виде ноутбука и планшета, к тому же он удобно перемещаем при надобности благодаря складному механизму.Подобные устройства в действительности могут появиться на рынке благодаря предложению Marzipan, вследствие чего создатели смогут объединить программы для iOS и macOS в единое программное обеспечение, что и запланировано на 2021 год.Прежде сообщалось, что iPad станет поддерживать 5G не ранее 2021 года. Соответственный модем сотрудники американской компании создают вместе с инженерами Qualcomm. В следующем году Apple представит планшеты с жидкокристаллической платой, которая позволит сделать их более презентабельными.