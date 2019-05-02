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Представлен концепт гибридного складывающегося Mac-iPad

Студия Luna Display обнародовала интересный концепт. Он показал, каким образом мог бы выглядеть гибридный складной Mac-iPad.
Представлен концепт гибридного складывающегося Mac-iPad

Мобильный аппарат поддерживает сенсорный ввод пальцами и взаимодействие со стилусом Pencil от Apple и компьютерную мышь. Mac-iPad можно применять в виде ноутбука и планшета, к тому же он удобно перемещаем при надобности благодаря складному механизму.

Подобные устройства в действительности могут появиться на рынке благодаря предложению Marzipan, вследствие чего создатели смогут объединить программы для iOS и macOS в единое программное обеспечение, что и запланировано на 2021 год.

Прежде сообщалось, что iPad станет поддерживать 5G не ранее 2021 года. Соответственный модем сотрудники американской компании создают вместе с инженерами Qualcomm. В следующем году Apple представит планшеты с жидкокристаллической платой, которая позволит сделать их более презентабельными.



 
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Технологии
Добавил: Ложников Никита Сегодня, 19:37

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