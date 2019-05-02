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В Сети опубликовано видео с дрифтом 2400-сильного грузовика

В Сети было опубликовано видео с дрифтом 2400-сильного грузовика, созданного специально для гонок по серпантину и «Гонки в облака». Автомобиль имеет крутящий момент более 5 тысяч Нм, тормозную систему с водяным охлаждением и огромный спойлер.
В Сети опубликовано видео с дрифтом 2400-сильного грузовика

Владельцем этого необычного грузовика является Майкл Райан, являющийся пилотом и каскадером одновременно. Он построил автомобиль специально для «Гонки в облака», состоящей в скоростном подъеме на гору Пайкс Пик в США, а затем стал участвовать на ней в гонках по серпантину и дрифте. Автомобиль не стоит на месте, и его владелец постоянно его совершенствует.

В настоящий момент грузовик располагает дизельным двигателем с тремя турбинами, способным генерировать до 2400 лошадиных сил, а также его мотор оснащен системой впрыска жидкости из воды и метанола. Все это позволяет автомобилю в пиковых значениях получать крутящий момент больше 5 тысяч Нм. Для управления этим «монстром» его пришлось оснастить гоночной подвеской, водяным ограждением тормозов и специальными защитными системами от перегрева практически для всех основных деталей. Машина имеет огромный спойлер, что позволяет ей при скорости 128 км/ч иметь 816 килограмм прижимной силы.

Видео с дрифтом этого 2400-сильного грузовика было опубликовано в YouTube. На канале Hoonigan Daily Transmission показали сюжет, посвященный этой необычной машине и ее владельцу.



 
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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 19:18

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