Партию посвященных финалу «Мстителей» смартфонов OPPO F11 Pro Marvel’s Avengers Limited Edition продали за час





Компания недавно анонсировала выход новых моделей. Изобретение поставляется со специальными аксессуарами и в особенной цветовой гамме. Цена OPPO Marvel’s Avengers составляет чуть больше 400 долларов, при этом точное количество выпущенных таких смартфонов остается неизвестным.Новые продажи начнутся 4 мая, поэтому партию OPPO F11, посвященную «Мстителям» не стоит считать последней. От своего оригинала новинка отличается расширенной емкостью памяти, а другие параметры точно такие же, как и у стандартной версии.