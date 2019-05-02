Партию посвященных финалу «Мстителей» смартфонов OPPO F11 Pro Marvel’s Avengers Limited Edition продали за час
Партия специальной модификации смартфонов OPPO F11 Pro Marvel’s Avengers Limited Edition была распродана за час после старта реализации. Данные гаджеты выпущены намерено к финальной части «Мстителей».
Компания недавно анонсировала выход новых моделей. Изобретение поставляется со специальными аксессуарами и в особенной цветовой гамме. Цена OPPO Marvel’s Avengers составляет чуть больше 400 долларов, при этом точное количество выпущенных таких смартфонов остается неизвестным.
Новые продажи начнутся 4 мая, поэтому партию OPPO F11, посвященную «Мстителям» не стоит считать последней. От своего оригинала новинка отличается расширенной емкостью памяти, а другие параметры точно такие же, как и у стандартной версии.
Компания недавно анонсировала выход новых моделей. Изобретение поставляется со специальными аксессуарами и в особенной цветовой гамме. Цена OPPO Marvel’s Avengers составляет чуть больше 400 долларов, при этом точное количество выпущенных таких смартфонов остается неизвестным.
Новые продажи начнутся 4 мая, поэтому партию OPPO F11, посвященную «Мстителям» не стоит считать последней. От своего оригинала новинка отличается расширенной емкостью памяти, а другие параметры точно такие же, как и у стандартной версии.
Технологии
Добавил: Ложников Никита Сегодня, 18:58