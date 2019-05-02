АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Обнаруженная учеными мутация гена уменьшает страх и беспокойство, повышая социальное взаимодействие
EUR 72.31 USD 64.63
Курс валют на 01.05.2019

Партию посвященных финалу «Мстителей» смартфонов OPPO F11 Pro Marvel’s Avengers Limited Edition продали за час

Партия специальной модификации смартфонов OPPO F11 Pro Marvel’s Avengers Limited Edition была распродана за час после старта реализации. Данные гаджеты выпущены намерено к финальной части «Мстителей».
Партию посвященных финалу «Мстителей» смартфонов OPPO F11 Pro Marvel’s Avengers Limited Edition продали за час

Компания недавно анонсировала выход новых моделей. Изобретение поставляется со специальными аксессуарами и в особенной цветовой гамме. Цена OPPO Marvel’s Avengers составляет чуть больше 400 долларов, при этом точное количество выпущенных таких смартфонов остается неизвестным.

Новые продажи начнутся 4 мая, поэтому партию OPPO F11, посвященную «Мстителям» не стоит считать последней. От своего оригинала новинка отличается расширенной емкостью памяти, а другие параметры точно такие же, как и у стандартной версии.



 
+Дзен +Яндекс новости
Технологии
Добавил: Ложников Никита Сегодня, 18:58

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Эвелина Бледанс показала себя в смелом
Представлен концепт гибридного
Екатерина Вилкова и Илья Любимов
В Сети опубликовано видео с дрифтом
Принц Гарри может пропустить рождение
Партию посвященных финалу «Мстителей»
Владимир Познер назвал ложь
Ученые: Древние иберийцы умели
Наталью Водянову раскритиковали за
Blue Origin успешно испытала
Андрей Разин обвинил Первый канал в
Nissan отказывается от легендарного
В Razer решили выпустить тостер после
Донателла Версаче отмечает свое 64-летие
Зараженное мясо может спровоцировать
Названы знаменитости, сохранившие
Бортовая инструкция Нила Армстронга
«Особенная» дочь Ирины Хакамады
Владимир Путин утвердил закон о
Брюнетка Анна Брянская утешила Валерия
Несовершеннолетняя Алина Загитова села
«Карлсон на прогулке»: Фанаты высмеяли
Обнаруженная учеными мутация гена
Филипп Киркоров отпраздновал день
Развитие шизофрении у детей зависит от
Ирина Аллегрова из-за своего поведения
Ученые считают древнюю статую Леди Мали
Лариса Лужина рассказала о сложном
Facebook дополнит линейку Oculus двумя
Ирина Салтыкова считает, что безденежье
Просмотреть все новости