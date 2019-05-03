Ученые выяснили причины предпочтений человека в горьких или сладких напитках





В исследовании ученых Северо-Западного университета Файнберга, в Чикаго, приняли участие 336 тысяч человек. Все они отвечали на вопросы относительно своих вкусовых предпочтений и любимых напитков. Специалисты хотели выяснить, почему одни люди предпочитают сладкое, а другие горькое. К первой группе были отнесены искусственно подслащенные напитки, апельсиновый сок и содовая, а ко второй – кофе, пиво, красное вино, ликер и грейпфрутовый сок.Американским ученым удалось выяснить, что взрослые люди очень часто делают свой выбор на основании собственных ощущений и эмоциональных переживаний после употребление питья, а вкус их интересует только во вторую очередь. Такие испытуемые предпочитают кофе и другие содержащие кофеин стимуляторы, ведь они приводят к приливу сил и состоянию эйфории.Алкоголь эти же люди употребляют из-за успокаивающего эффекта, вызванного этанолом. С помощью подобных напитков они справляются со стрессами и проблемами в жизни, участники эксперимента готовы их употреблять даже в том случае, если вкус им не нравится. Ученые констатировали, что в большинстве своем люди выбирают напитки по их психоактивному воздействию на организм, а не по вкусу.