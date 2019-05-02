Blue Origin успешно испытала суборбитральную ракету New Shepard
Компания Blue Origin с успехом провела 11-е тестирование суборбитрального аппарата New Shepard, подняв на границу с космосом почти четыре десятка научных экспериментов. На сайте компании велась трансляция полета.
Устройство стартовало с площадки в Техасе в 16:30 по московскому времени. Для Blue Origin это 11-й беспилотный тест и четвертый полет для ракеты New Shepard. В процессе последнего испытания оснащенный жидкостным мотором аппарат смог подняться на высоту 106 километров. В капсуле, отделившейся от носителя, на космический рубеж отправились 38 научных экспериментов, являющихся собственностью NASA и приватных фирм.
New Shepard возвратилась на Землю спустя 8 минут после запуска. Полет капсулы продолжался в течение 10 минут, она осуществила посадку с помощью трех парашютов.
После вертикального разгона ракетой капсула отделяется на 40-километровой высоте и поднимается по инерции до высоты в 100 километров условной границы с космосом. Находящиеся в ней люди могут считаться астронавтами, хотя не совершают орбитральный полет.
Устройство стартовало с площадки в Техасе в 16:30 по московскому времени. Для Blue Origin это 11-й беспилотный тест и четвертый полет для ракеты New Shepard. В процессе последнего испытания оснащенный жидкостным мотором аппарат смог подняться на высоту 106 километров. В капсуле, отделившейся от носителя, на космический рубеж отправились 38 научных экспериментов, являющихся собственностью NASA и приватных фирм.
New Shepard возвратилась на Землю спустя 8 минут после запуска. Полет капсулы продолжался в течение 10 минут, она осуществила посадку с помощью трех парашютов.
После вертикального разгона ракетой капсула отделяется на 40-километровой высоте и поднимается по инерции до высоты в 100 километров условной границы с космосом. Находящиеся в ней люди могут считаться астронавтами, хотя не совершают орбитральный полет.
В мире
Добавил: Ложников Никита Сегодня, 18:37