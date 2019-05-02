Blue Origin успешно испытала суборбитральную ракету New Shepard





Устройство стартовало с площадки в Техасе в 16:30 по московскому времени. Для Blue Origin это 11-й беспилотный тест и четвертый полет для ракеты New Shepard. В процессе последнего испытания оснащенный жидкостным мотором аппарат смог подняться на высоту 106 километров. В капсуле, отделившейся от носителя, на космический рубеж отправились 38 научных экспериментов, являющихся собственностью NASA и приватных фирм.New Shepard возвратилась на Землю спустя 8 минут после запуска. Полет капсулы продолжался в течение 10 минут, она осуществила посадку с помощью трех парашютов.После вертикального разгона ракетой капсула отделяется на 40-километровой высоте и поднимается по инерции до высоты в 100 километров условной границы с космосом. Находящиеся в ней люди могут считаться астронавтами, хотя не совершают орбитральный полет.