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Ученые: Древние иберийцы умели качественно подделывать янтарь

Древние иберийцы умели качественно подделывать янтарь, много раз покрывая сердцевины бусин древесными смолами. Об этом заявили испанские ученые.
Ученые: Древние иберийцы умели качественно подделывать янтарь

Научные сотрудники Университета Севильи обнаружили бусины в нескольких доисторических местах в Испании. При помощи специальной техники ученые изучили найденные экземпляры в могилах людей, живущих в период античности. Янтарь был покрыт белым отложением с содержанием кальция, получаемым из костной ткани погребенных людей. Бусины из древней пещеры, где и было сделано открытие, состояло из сердцевины, покрытой янтарной смолой, кальцитом и киновари.

Испанские исследователи считают, что такие технологии применялись для имитации цвета природных свойств янтаря. Все места захоронения содержали экзотические материалы вроде золота и слоновой кости, в связи с чем пока не ясно, зачем иберийцы использовали подделки. Высказывалось предположение, что торговцы могли продавать дешевый ненастоящий товар для обмана потребителей и хорошего заработка.



 
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Наука
Добавил: Ложников Никита Сегодня, 18:50

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