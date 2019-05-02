Ученые: Древние иберийцы умели качественно подделывать янтарь





Научные сотрудники Университета Севильи обнаружили бусины в нескольких доисторических местах в Испании. При помощи специальной техники ученые изучили найденные экземпляры в могилах людей, живущих в период античности. Янтарь был покрыт белым отложением с содержанием кальция, получаемым из костной ткани погребенных людей. Бусины из древней пещеры, где и было сделано открытие, состояло из сердцевины, покрытой янтарной смолой, кальцитом и киновари.Испанские исследователи считают, что такие технологии применялись для имитации цвета природных свойств янтаря. Все места захоронения содержали экзотические материалы вроде золота и слоновой кости, в связи с чем пока не ясно, зачем иберийцы использовали подделки. Высказывалось предположение, что торговцы могли продавать дешевый ненастоящий товар для обмана потребителей и хорошего заработка.