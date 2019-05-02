Nissan отказывается от легендарного родстера 370Z





О подобных планах Nissan стало известно совершенно недавно, и такая информация вызвала немало сомнений, ведь совсем недавно в рамках автосалона в Нью-Йорке японский автопроизводитель представил юбилейную версию своего родстера 370Z. Позже эти сведения подтвердил представитель бренда Кайли Торренс и заявил, что 2020-й модельный год станет последним для этого автомобиля.В настоящий момент не понятно, Nissan решил полностью отказаться от семейства 370Z, или речь идет только о корпусе родстера. Относительно данного вопроса существует большое количество слухов и сложно сказать, какие из них правдивые. Комментарий по этой теме, данный Хирошимо Тамурой, главой подразделения Nismo и проектов GT-R, ситуацию слегка прояснил. Он заявил, что решение относительно родстера 370Z принято окончательное, но судьба остальных корпусов автомобиля остается открытой и в данной ситуации бренд собирается внимательно прислушаться к желаниям потребителей.Напомним, в 2018 году в Европе было продано чуть более 700 автомобилей этой модели, а в США – 3500. Цена родстера 370Z составляла 31 тысячу долларов или чуть более 2 млн рублей по текущему курсу валют.