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В Razer решили выпустить тостер после успеха первоапрельской шутки

Фирма Razer после первоапрельской шутки о создании тостера намеревается в действительности разработать такое устройство. Об этом заявил ее руководитель Мин-Лян Тан.
В Razer решили выпустить тостер после успеха первоапрельской шутки

Три года назад компания обнародовала видеоролик проекта Project Breadwinner, выполненного в фирменном стиле тостера. Аппарат показан в черном матовом корпусе с подсветкой в основании и эмблемой Razer с зелеными огнями по бокам.

Оказалось, что это была всего лишь шутка производителя, но потребители начали упрашивать его создать такое устройство. Глава фирмы Мин-Лян Тан предложил фанатам поставить миллион лайков на странице с изображением тостера в соцсети Facebook, а наколка с устройством приравнивалась к сотне тысяч «сердечек».

В результате 12 человек сделали себе соответствующую татуировку, а руководитель Razer выполнил свое обещание. По его словам, вскоре группа специалистов по дизайну и инженеры начнут работу по разработке тостера, но точного срока появления проекта на рынке он не назвал.



 
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Технологии
Добавил: Ложников Никита Сегодня, 18:24

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