В Razer решили выпустить тостер после успеха первоапрельской шутки





Три года назад компания обнародовала видеоролик проекта Project Breadwinner, выполненного в фирменном стиле тостера. Аппарат показан в черном матовом корпусе с подсветкой в основании и эмблемой Razer с зелеными огнями по бокам.Оказалось, что это была всего лишь шутка производителя, но потребители начали упрашивать его создать такое устройство. Глава фирмы Мин-Лян Тан предложил фанатам поставить миллион лайков на странице с изображением тостера в соцсети Facebook, а наколка с устройством приравнивалась к сотне тысяч «сердечек».В результате 12 человек сделали себе соответствующую татуировку, а руководитель Razer выполнил свое обещание. По его словам, вскоре группа специалистов по дизайну и инженеры начнут работу по разработке тостера, но точного срока появления проекта на рынке он не назвал.