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Бортовая инструкция Нила Армстронга будет продана на аукционе Christie’s

Бортовая инструкция астронавтов Нила Армстронга и Базза Олдрина, содержащая руководство для первой высадки человека на Луну, будет выставлена на аукцион. Продать данную историческую ценность хотят в рамках мероприятия Christie’s, намеченного на 18 июля 2019 года.
Бортовая инструкция Нила Армстронга будет продана на аукционе Christie’s

Выставление на аукцион такого необычного лота приурочено к 50-летию высадки человека на Луну, состоявшейся 20 июля 1969 года. Тогда астронавты Нил Армстронг и Базз Олдрин руководствовались специальной бортовой инструкцией под названием «Книга графика лунного модуля». В ней содержатся 150 пометок, сделанных во время полета, приземления и нахождения на спутнике Земли, а также следы лунной пыли. Например, на 10 странице Нил Армстронг записал точные координаты точки прилунения и только потом сообщил их центру управления полетами NASA, когда ему удалось установить связь.

В данной бортовой инструкции также находятся рекомендации по возвращению с Луны обратно на Землю. Эксперты называют данный лот настоящей исторической ценностью, за которую многие люди готовы отдать не один миллион долларов. Схожее мнение имеют представители аукциона Christie’s, они уверены, что максимальная стоимость данного документа может составить 9 млн долларов.
Бортовая инструкция Нила Армстронга будет продана на аукционе Christie’s

Напомним, всего в период с 1969 по 1972 годы на Луне побывало 12 американских астронавтов. Первыми из них оказались Нил Армстронг и Базз Олдрин, побывавшие на спутнике Земли на корабле Appollo 11.



 
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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 17:41

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