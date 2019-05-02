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Названы знаменитости, сохранившие привлекательный внешний вид в старости

Желание скрыть возрастные изменения во внешности свойственно как обычным людям, так и мировым знаменитостям. Многим из них удалось сохранить привлекательный внешний даже с приходом старости.
Названы знаменитости, сохранившие привлекательный внешний вид в старости

Певица Шер в 72 года по-прежнему выходит на сцену, удивляя поклонников своим трудолюбием и отличным внешним видом. У нее цветущий вид, которого она добилась не только регулярной работой над собой, но и везению.
Названы знаменитости, сохранившие привлекательный внешний вид в старости

Имеющая звание «Королевы рок-н-ролла» Тина Тернер делала ранее пластические операции, чтобы подольше оставаться молодой и привлекательной. Ей удалось это так незаметно сделать, что в 79-летнем возрасте она продолжает радовать и восхищать фанатов.
Названы знаменитости, сохранившие привлекательный внешний вид в старости

Актриса из США Сьюзен Сарандон является обладательницей премии «Оскар» за киноленту «Мертвец идет», к тому же она еще активистка и образец для подражания. В 72 года звезда рассказывает, как умело и красиво стареть.
Названы знаменитости, сохранившие привлекательный внешний вид в старости

Знаменитая Шэрон Стоун отлично выглядит в 61 год, несмотря на морщины. Она не делает тайны из миловидной внешности: секрет в активном проведении досуга и танцах.



 
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Добавил: Ложников Никита Сегодня, 17:58

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