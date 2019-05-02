«Карлсон на прогулке»: Фанаты высмеяли Ольгу Бузову за неудавшийся образ с «подстреленными» штанами
Телеведущая, певица и звезда проекта "Дом-2" Ольга Бузова часто подвергается критике фанатов, однако продолжает удивлять их разными образами. Недавно знаменитость предстала в необычном для себя "луке", за что ее тут же назвали "Карлсоном на прогулке".
В День солидарности трудящихся телеведущая Ольга Бузова написала на своей странице в Instagram искреннее обращение к своим поклонникам, поздравив их с праздником и пожелав счастья и здоровья. Публикацию звезда сопроводила снимком, где предстала в необычном образе - футболке, укороченных розовых брюках и туфлях салатового цвета.
Нужно отметить, что новый "лук" Ольги Бузовой оценили далеко не все, в частности, фанаты тут же назвали ее "Карлсоном на прогулке". В ответ на критику звезда поспешила отметить, что она любит быть разной.
В День солидарности трудящихся телеведущая Ольга Бузова написала на своей странице в Instagram искреннее обращение к своим поклонникам, поздравив их с праздником и пожелав счастья и здоровья. Публикацию звезда сопроводила снимком, где предстала в необычном образе - футболке, укороченных розовых брюках и туфлях салатового цвета.
Нужно отметить, что новый "лук" Ольги Бузовой оценили далеко не все, в частности, фанаты тут же назвали ее "Карлсоном на прогулке". В ответ на критику звезда поспешила отметить, что она любит быть разной.
ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 17:12