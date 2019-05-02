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«Карлсон на прогулке»: Фанаты высмеяли Ольгу Бузову за неудавшийся образ с «подстреленными» штанами

Телеведущая, певица и звезда проекта "Дом-2" Ольга Бузова часто подвергается критике фанатов, однако продолжает удивлять их разными образами. Недавно знаменитость предстала в необычном для себя "луке", за что ее тут же назвали "Карлсоном на прогулке".
«Карлсон на прогулке»: Фанаты высмеяли Ольгу Бузову за неудавшийся образ с «подстреленными» штанами

В День солидарности трудящихся телеведущая Ольга Бузова написала на своей странице в Instagram искреннее обращение к своим поклонникам, поздравив их с праздником и пожелав счастья и здоровья. Публикацию звезда сопроводила снимком, где предстала в необычном образе - футболке, укороченных розовых брюках и туфлях салатового цвета.

Нужно отметить, что новый "лук" Ольги Бузовой оценили далеко не все, в частности, фанаты тут же назвали ее "Карлсоном на прогулке". В ответ на критику звезда поспешила отметить, что она любит быть разной.



 
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Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 17:12

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