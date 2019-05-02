Обнаруженная учеными мутация гена уменьшает страх и беспокойство, повышая социальное взаимодействие





Исследователи применили технологию манипуляции для удаления гена P4h-tm из генома мыши и обнаружили неожиданное изменение в поведении грызуна. Подопытные продемонстрировали поразительную смелость и отсутствие выученной беспомощности по сравнению с контрольной группой дикого типа с функциональным геном P4h-tm. В рамках эксперимента поведение животных оценивалось при помощи тестов, включая новый тип для панической реакции. Ученые выявили снижение страха, беспокойства и приобретенной беспомощности у подопытных мышей. Кроме того, исследование выявило связь между анатомией мозга и поведенческим фенотипом: экспрессия гена P4h-tm была особенно высокой в миндалине, которая играет ключевую роль в контроле эмоциональных реакций, включая страх и беспокойство.На основании недавнего международного исследования стало известно, что дефицит гена P4H-TM приводит к серьезным дефектам развития у людей. Ученые планируют выяснить, возникают ли эти вредные эффекты в результате эмбрионального развития или они появляются, если функция белка была ингибирована во взрослом возрасте. Данное исследование может помочь в разработке новых препаратов против тревожности и депрессии.