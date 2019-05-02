Развитие шизофрении у детей зависит от времени занятий сексом их родителей до зачатия





Шизофрения считается опасным ментальным расстройством, разрушающим жизнь человека. Страдающие склонны к вредным привычкам, сердечным болезням и диабету, точные причины появления этого заболевания пока еще остаются тайной.Исправить ситуацию решили в США, где местные эксперты изучили медицинские дела 90 000 человек. По их мнению, вероятность развития отклонений выше, если плод мог подвергаться стрессу. Это могут быть физические нагрузки, плохое питание матери и всяческие инфекции. Также стоит помнить о переносимости будущей роженицей сперматозоидов отца ее детей. Иногда у женщины может появляться аллергия, а из-за эклампсии и преэклампсии повышается риск появления шизофрении в три раза.Далее ученые взяли за основу гипотезы материал, доказавший снижение вероятности непереносимости в связи с постоянными сексуальными актами мужчины и женщины. Исследование продемонстрировало, что с каждым годом совместной жизни возможность появления на свет малыша с шизофренией уменьшалась почти на 3%. Предполагается, что привыкание материнского организма к сперме отца ребенка является главным фактором, который воздействует на развитие отклонений у детей. Можно сказать, что рожденные в первые два года брака отпрыски имеют больше шансов стать шизофрениками, нежели те, кого зачали спустя несколько лет семейной жизни.Прежде датские ученые выяснили, что месяц рождения человека и риск появления шизофрении могут быть взаимосвязаны. Они изучили образцы крови респондентов, взятые в младенчестве и зрелом возрасте. Итог показал нехватку витамина D с детских лет у людей с этим недугом, большая часть которых появилась на свет зимой и весной, когда яркого солнечного света довольно немного.