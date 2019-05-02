Филипп Киркоров отпраздновал день рождения с друзьями в Дубае

В ОАЭ Филиппа Бедросовича поздравила Ксения Бородина вместе с мужем и детьми. Звезда реалити-шоу «Дом-2» запечатлела момент поздравления и показала в своем аккаунте поклонникам. На празднике можно было увидеть Полину Гагарину, которая сейчас отдыхает в Дубае, певицу Жасмин, Екатерину Гусеву, Елену Север с сыновьями, Татьяну Навку.Согласно некоторым данным, именинник решил арендовать банкетный зал, расположенный на 27 этаже Burj Al Arab. Все детали убранства и сервировки были продуманы до мелочей, а меню певец составлял лично. Так, гости могли отведать устрицы, лобстеров, фуа-гра и другие лакомства.Филипп Киркоров рассказал поклонникам в Instagram о том, что самым лучшим и ценным поздравлением его порадовали самые любимые люди на свете – 6-летний Мартин и 7-летняя Алла-Виктория. Дети сделали подарки для звездного родителя самостоятельно и рассказали стихи.