Лера Кудрявцева показала трогательный кадр с семейной прогулки
Лера Кудрявцева опубликовала в своем микроблоге кадр семейной прогулки. Вместе с мужем и дочерью она недавно совершила прогулку, о чем и сообщила в социальной сети.
В Stories ведущая обнародовала видеоролик, где показала, как ее супруг Игорь Макаров гуляет с коляской, внутри которой расположилась их дочь Мария. Хоккеист продемонстрировал способность веселить девочку: он пританцовывал, корчил смешные рожицы и улыбался. «Папа может», - написала под кадром Кудрявцева, спутник которой выглядел очень счастливым рядом с дочерью.
Ранее вокруг рождения Марии возник скандал. Ее родительница скрывала беременность до самых родов. В Сети были уверены, что не обошлось без суррогатной матери, но ведущая твердо заявила, что рожала именно она.
В Stories ведущая обнародовала видеоролик, где показала, как ее супруг Игорь Макаров гуляет с коляской, внутри которой расположилась их дочь Мария. Хоккеист продемонстрировал способность веселить девочку: он пританцовывал, корчил смешные рожицы и улыбался. «Папа может», - написала под кадром Кудрявцева, спутник которой выглядел очень счастливым рядом с дочерью.
Ранее вокруг рождения Марии возник скандал. Ее родительница скрывала беременность до самых родов. В Сети были уверены, что не обошлось без суррогатной матери, но ведущая твердо заявила, что рожала именно она.
ШоуБиз
Добавил: Ложников Никита Сегодня, 00:03