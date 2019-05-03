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Лера Кудрявцева показала трогательный кадр с семейной прогулки

Лера Кудрявцева опубликовала в своем микроблоге кадр семейной прогулки. Вместе с мужем и дочерью она недавно совершила прогулку, о чем и сообщила в социальной сети.
Лера Кудрявцева показала трогательный кадр с семейной прогулки

В Stories ведущая обнародовала видеоролик, где показала, как ее супруг Игорь Макаров гуляет с коляской, внутри которой расположилась их дочь Мария. Хоккеист продемонстрировал способность веселить девочку: он пританцовывал, корчил смешные рожицы и улыбался. «Папа может», - написала под кадром Кудрявцева, спутник которой выглядел очень счастливым рядом с дочерью.

Ранее вокруг рождения Марии возник скандал. Ее родительница скрывала беременность до самых родов. В Сети были уверены, что не обошлось без суррогатной матери, но ведущая твердо заявила, что рожала именно она.



 
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Добавил: Ложников Никита Сегодня, 00:03

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