За время нахождения на проекте "Дом-2" Ольга Рапунцель и Дмитрий Дмитренко скопили более 4 миллионов рублей
Участники проекта "Дом-2" Ольга Рапунцель и Дмитрий Дмитренко то и дело заявляют, что в скором времени покинут его навсегда. Судя по случайно брошенной фразе Юлии Ефременковой, они действительно готовы покинуть Периметр, ведь скопили уже больше 4 миллионов рублей.
"Брендовая" семья практически каждый день напоминает участникам и телеведущим, что намерена покинуть реалити-шоу "Дом-2" навсегда, однако вещи супруги пока не собирали. Также появились слухи, что пара готова купить квартиру в Москве, для чего продает жилье во Владивостоке.
Не так давно Юлия Ефременкова обмолвилась, что у супругов Дмитрия Дмитренко и Ольги Рапунцель действительно есть возможность уйти и продолжить жизнь за периметром, ведь за время нахождения на проекте они успели накопить уже более 4 миллионов рублей.
"Брендовая" семья практически каждый день напоминает участникам и телеведущим, что намерена покинуть реалити-шоу "Дом-2" навсегда, однако вещи супруги пока не собирали. Также появились слухи, что пара готова купить квартиру в Москве, для чего продает жилье во Владивостоке.
Не так давно Юлия Ефременкова обмолвилась, что у супругов Дмитрия Дмитренко и Ольги Рапунцель действительно есть возможность уйти и продолжить жизнь за периметром, ведь за время нахождения на проекте они успели накопить уже более 4 миллионов рублей.
ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 15:46