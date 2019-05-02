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За время нахождения на проекте "Дом-2" Ольга Рапунцель и Дмитрий Дмитренко скопили более 4 миллионов рублей

Участники проекта "Дом-2" Ольга Рапунцель и Дмитрий Дмитренко то и дело заявляют, что в скором времени покинут его навсегда. Судя по случайно брошенной фразе Юлии Ефременковой, они действительно готовы покинуть Периметр, ведь скопили уже больше 4 миллионов рублей.
За время нахождения на проекте "Дом-2" Ольга Рапунцель и Дмитрий Дмитренко скопили более 4 миллионов рублей

"Брендовая" семья практически каждый день напоминает участникам и телеведущим, что намерена покинуть реалити-шоу "Дом-2" навсегда, однако вещи супруги пока не собирали. Также появились слухи, что пара готова купить квартиру в Москве, для чего продает жилье во Владивостоке.

Не так давно Юлия Ефременкова обмолвилась, что у супругов Дмитрия Дмитренко и Ольги Рапунцель действительно есть возможность уйти и продолжить жизнь за периметром, ведь за время нахождения на проекте они успели накопить уже более 4 миллионов рублей.



 
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Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 15:46

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