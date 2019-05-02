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Лариса Лужина рассказала о сложном разговоре с сыном, которого в детстве отдала в интернат

В документальном фильме о Ларисе Лужиной главная героиня рассказала о сложном разговоре с сыном, которого она в детстве отдала в интернат, и о жизни с бывшими мужьями. Над кинолентой работал Первый канал.
Лариса Лужина рассказала о сложном разговоре с сыном, которого в детстве отдала в интернат

В картине Лужина рассказала о четырех мужьях и о том, как когда-то сдала единственного сына в интернат. Позже он вспомнил о пережитом времени, и как ему не хватало материнской любви. Авторы фильма показали тяжелый и откровенный разговор актрисы с сыном. Ныне Лариса Лужина раскаивается и жалеет о произошедшем, так как разрушила свою семью и сделала родного ребенка одиноким.

Снимался в фильме и друг актрисы Владимир Коренев. По его словам, в юные годы знаменитость блистала среди участников детского драмкружка Таллина. Подруга актрисы Зинаида Кириенко рассказала о последнем супруге Лужиной Вячеславе Матвееве. Он помог ей справиться с депрессией, но их брак в итоге распался из-за его увлечения казино, все семейные деньги в котором мужчина проигрывал.

В данное время самым дорогим в жизни Лужиной являются ее внуки. С ними она прогулялась по залам «Мосфильма», рассказав Прохору и Матвею о детских годах и самых любимых фильмах. Несмотря на 80-летний возраст, звезда по-прежнему играет в кино и театре благодаря хорошей форме и любви публики.



 
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Добавил: Ложников Никита Сегодня, 16:22

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