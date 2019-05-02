Лариса Лужина рассказала о сложном разговоре с сыном, которого в детстве отдала в интернат





В картине Лужина рассказала о четырех мужьях и о том, как когда-то сдала единственного сына в интернат. Позже он вспомнил о пережитом времени, и как ему не хватало материнской любви. Авторы фильма показали тяжелый и откровенный разговор актрисы с сыном. Ныне Лариса Лужина раскаивается и жалеет о произошедшем, так как разрушила свою семью и сделала родного ребенка одиноким.Снимался в фильме и друг актрисы Владимир Коренев. По его словам, в юные годы знаменитость блистала среди участников детского драмкружка Таллина. Подруга актрисы Зинаида Кириенко рассказала о последнем супруге Лужиной Вячеславе Матвееве. Он помог ей справиться с депрессией, но их брак в итоге распался из-за его увлечения казино, все семейные деньги в котором мужчина проигрывал.В данное время самым дорогим в жизни Лужиной являются ее внуки. С ними она прогулялась по залам «Мосфильма», рассказав Прохору и Матвею о детских годах и самых любимых фильмах. Несмотря на 80-летний возраст, звезда по-прежнему играет в кино и театре благодаря хорошей форме и любви публики.