«Гоняет обслуживающий персонал, наряжается, капризничает»: Алена Водонаева призналась, что завидует Меган Маркл

«Позирует фотографам, гоняет обслуживающий персонал, наряжается, капризничает, обижается на журналистов и спорит с родственниками мужа, считая их, видимо, неприятным довеском к своему принцу», - рассказывает Водонаева.





Уже несколько недель граждане Великобритании ожидают, когда принц Уильям и Меган Маркл объявят о рождении первенца. Светская львица и одна из самых ярких участниц проекта "Дом-2" Алена Водонаева старается быть в курсе всех актуальных событий, а потому не обошла стороной и данную новость. Звезда заявила, что она завидует Меган Маркл, ведь у нее более интересная жизнь, чем у супруги принца Гарри.Бывшая голливудская актриса то и дело нарушает правила дворца, что часто озадачивает членов королевской семьи. Так, перед самыми родами Меган маркл заявила, что будет рожать дома, а затем отказалась позировать перед фотографами в день рождения первенца королевского наследника.Алена Водонаева считает, что Кейт Миддлтон тоже было тяжело соблюдать все вековые традиции, однако жена принца Гарри каждый день прилагает усилия, чтобы вести себя достойно. В то же время Меган Маркл ведет себя как жена голливудского продюсера, а не наследника престола.Тем не менее, жизнь Меган Маркл больше светской львице по душе, так как она "придает" своим поведением королевскому двору некий шарм. Статус позволяет ей вести себя так, как хочется, в отличие от Кейт Миддлтон, которая готовится к новому титулу.