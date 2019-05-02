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«Гоняет обслуживающий персонал, наряжается, капризничает»: Алена Водонаева призналась, что завидует Меган Маркл

Экс-участница проекта "Дом-2" и светская львица Алена Водонаева сравнила жизнь герцогинь Кэйт Миддлтон и Меган Маркл и решила, что у жены принца Уильяма более интересная жизнь.
«Гоняет обслуживающий персонал, наряжается, капризничает»: Алена Водонаева призналась, что завидует Меган Маркл

Уже несколько недель граждане Великобритании ожидают, когда принц Уильям и Меган Маркл объявят о рождении первенца. Светская львица и одна из самых ярких участниц проекта "Дом-2" Алена Водонаева старается быть в курсе всех актуальных событий, а потому не обошла стороной и данную новость. Звезда заявила, что она завидует Меган Маркл, ведь у нее более интересная жизнь, чем у супруги принца Гарри.

Бывшая голливудская актриса то и дело нарушает правила дворца, что часто озадачивает членов королевской семьи. Так, перед самыми родами Меган маркл заявила, что будет рожать дома, а затем отказалась позировать перед фотографами в день рождения первенца королевского наследника.

Алена Водонаева считает, что Кейт Миддлтон тоже было тяжело соблюдать все вековые традиции, однако жена принца Гарри каждый день прилагает усилия, чтобы вести себя достойно. В то же время Меган Маркл ведет себя как жена голливудского продюсера, а не наследника престола.

«Позирует фотографам, гоняет обслуживающий персонал, наряжается, капризничает, обижается на журналистов и спорит с родственниками мужа, считая их, видимо, неприятным довеском к своему принцу», - рассказывает Водонаева.


Тем не менее, жизнь Меган Маркл больше светской львице по душе, так как она "придает" своим поведением королевскому двору некий шарм. Статус позволяет ей вести себя так, как хочется, в отличие от Кейт Миддлтон, которая готовится к новому титулу.



 
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Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 15:42

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