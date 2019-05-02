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Экс-участница проекта "Дом-2" Маша Кохно заявила, что она «сама себе папик»

Экс-участница проекта "Дом-2" Маша Кохно заявила, что никаких денег от состоятельных поклонников она не получает. На самом деле себя и маму звезда реалити обеспечивает сама благодаря труду и упорству.
Экс-участница проекта "Дом-2" Маша Кохно заявила, что она «сама себе папик»

Многие упрекают Марию Кохно за то, что она якобы ничего по жизни не делает, а деньги зарабатывает благодаря занятию эскортом. Экс-участница проекта "Дом-2" часто попадает под критику хейтеров, хотя признается, что упорно трудится, чтобы обеспечить себя и маму.
«Вы пишите, что внешне я стала выглядеть, как эскортница, и насколько круто мы тут отдыхаем и т.д. Слушайте: сразу с самолета, в этот же вечер я отыграла 2 концерта. Вчера был ещё один концерт: дорога в одну сторону 300 км и в другую, и сегодня вечером ещё один сольный концерт в Мрии...» - пишет Маша.

Мария Кохно признается, у нее есть подруги, которым мужчины дарили квартиры и машины, однако у нее так не получается. Звезда считает, что эскортом она бы не смогла заниматься из-за своего характера, хотя против тех, кто поддерживает подобное занятие, она ничего не имеет. "Я сама для себя папик", - подчеркивает экс-проектантка.



 
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Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 15:14

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