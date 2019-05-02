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Ирина Салтыкова считает, что безденежье могло стать одной из причин смерти Юлии Началовой

Российская певица Ирина Салтыкова рассказала о безденежье коллеги Юлии Началовой, что могло стать одной из причин ее смерти. С таким заявлением артистка выступила в программе “Привет, Андрей!”.
Ирина Салтыкова считает, что безденежье могло стать одной из причин смерти Юлии Началовой

По мнению Ирины Салтыковой, проблемы со здоровьем Юлии Началовой начались задолго до того, как стали известны публике. Артистка уверена, что покойная звезда имела время купировать убившие ее болезни еще за несколько лет до трагического финала, но ей не хватило денег. Недостаток финансов мог ощущаться из-за невостребованности на российской сцене, что Началова скрывала от широкой публики. Салтыкова уверена, что за время ее финансовой нестабильности болезни накопились и привели к смерти, но изначально можно было избежать этого. Адвокат Анатолий Кучерена поддержал мнение певицы, отметив, что при наличии достаточного количества денег можно быстро добраться в Германию и прооперироваться в одной из лучших клиник мира, но Началова этого не сделала.

Еще одной причиной ухудшения самочувствия Салтыкова назвала нежелание Юлии Началовой говорить о своих болезнях с родственниками. Ирина Понаровская также считает, что отсутствие популярности стало одной из главных причин смерти артистки.



 
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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 16:02

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