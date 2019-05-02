Виктория Берникова запускает собственное реалити-шоу

Экс-участница проекта "Дом-2" сообщила поклонникам радостную новость. Девушка уже практически закончила работу над собственным реалити-шоу, где она расскажет не только о моде и трендах, внутренней и внешней красоте, но и о собственном опыте. Звезда пообещала, что принять участие в проекте смогут все желающие, он будет рассказывать не только о звездах, но и об обычных людях.Виктория Берникова в эфирах поведает о своих взлетах и падениях, расскажет о том, как у нее получается быть бизнес-леди и светской львицей, дизайнером и блогером, матерью и дочерью. Поклонники уже поддержали звезду, отметив, что им очень интересно увидеть ведущую в домашней обстановке, узнать, как живет экс-проектантка. Многие убеждены, что реалити-шоу Виктории Берниковой несомненно ждет успех.