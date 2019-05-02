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Медики: Ежедневное употребление салата позволит избежать вздутия живота и других заболеваний

Медики рассказали, что ежедневное употребление салата обеспечивает организм человека полезными микроэлементами и витаминами. Продукт позволяет избежать вздутия живота и других заболеваний, объясняют специалисты.

Медики: Ежедневное употребление салата позволит избежать вздутия живота и других заболеваний

В блюдо можно добавлять различные специи, овощи, свежие травы, но от заправки майонезом, маслом или сметаной следует воздержаться. Среди важных свойств салата – укрепление тканей сердца и улучшение зрения. Последнее возможно, так как продукт богат бета-каротином. По сравнению с другими блюдами, употребление салата не ведет к накоплению жира в кровеносных сосудах.

Медицинские эксперты советуют употреблять весной такие необходимые для здоровья продукты, как шпинат, руккола, листья одуванчика, помидоры, репа, редька, морковь. Регулярное потребление перечисленных ингредиентов способствует увеличению количества клетчатки, которая контролирует уровень глюкозы в организме. Именно поэтому салаты – самые полезные и необходимые блюда для людей, страдающих от сахарного диабета или избыточного веса.



 
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Наука
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 23:00

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