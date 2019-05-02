"Это великолепно": Анна Седокова показала, как проводит время с тремя детьми

Анна Седокова рассказала, что ее сын Гектор имеет привычку бросать в воду разные вещи. Особенно часто от этого страдают рестораны, где рядом есть бассейн, поскольку на дно могут отправиться столовые приборы. Однако певица нашла замечательное место для времяпрепровождения с детьми, где есть большая территория для самых маленьких гостей. Однако даже там Гектор нашел лужу и играл в ней, весь процесс знаменитость запечатлела на видео.Дочь звезды Алина села за руль гольфкара, а Моника отличилась хорошим поведением. В своей публикации Анна Седокова отметила, что много времени проводит на пляже, а также поинтересовалась у подписчиков, кто и как отдыхает. Поклонники бурно отреагировали на новое видео, назвав его милым и забавным, а также задавали вопросы по теме воспитания детей.