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"Это великолепно": Анна Седокова показала, как проводит время с тремя детьми

Певица и актриса Анна Седокова считает отдых с тремя детьми великолепным, а мысли по этому поводу она выразила в сети Instagram. Артистка опубликовала видео, на котором демонстрирует, что разрешает своему младшему сыну играть в луже.
"Это великолепно": Анна Седокова показала, как проводит время с тремя детьми

Анна Седокова рассказала, что ее сын Гектор имеет привычку бросать в воду разные вещи. Особенно часто от этого страдают рестораны, где рядом есть бассейн, поскольку на дно могут отправиться столовые приборы. Однако певица нашла замечательное место для времяпрепровождения с детьми, где есть большая территория для самых маленьких гостей. Однако даже там Гектор нашел лужу и играл в ней, весь процесс знаменитость запечатлела на видео.

Дочь звезды Алина села за руль гольфкара, а Моника отличилась хорошим поведением. В своей публикации Анна Седокова отметила, что много времени проводит на пляже, а также поинтересовалась у подписчиков, кто и как отдыхает. Поклонники бурно отреагировали на новое видео, назвав его милым и забавным, а также задавали вопросы по теме воспитания детей.



 
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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 14:55

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