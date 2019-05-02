Эксперты назвали самые популярные интернет-браузеры на ПК и смартфонах





Специалисты Net Applications провели очередное изучение рынка интернет-браузеров и опубликовали рейтинг за апрель 2019 года. Самой популярной программой для ПК оказался Google Chrome, его используют 65,64% пользователей. Вторую строчку с огромным отставанием от лидера занимает Firefox с результатом в 10,23%. Тройку лидеров замыкает Internet Explorer – 8,44%. Четвертые и пятые места рейтинга достались Microsoft Edge (5,33%) и Safari (3,58%). Следует отметить, что в поле зрения экспертов Net Applications попал и отечественный Yandex, он занимает 0,89% рынка.Самым популярным интернет-браузером среди пользователей смартфонов и планшетов также оказался Google Chrome. Его предпочитают 63,53% людей. Вторую строчку данного рейтинга занимает Safari для iOS, результат программы – 26,37%. Тройку лидеров замыкает китайский QQ Browser, занимающий 2,72% рынка. В первую пятерку также вошли – Firefox (1,78%) и Android Browser, стандартный интернет-браузер ОС Android (1,47%). Среди пользователей смартфонов и планшетов Yandex оказался менее востребованным и занял всего лишь 0,21%.Отдельно эксперты отметили новый интернет-браузер Microsoft Edge и считают, что компании еще есть над чем поработать.