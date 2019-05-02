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В США очевидец заметил в небе над горой Шаста появление яркого НЛО

Американец заметил появление НЛО над горой Шаста в Калифорнии. Изначально мужчина планировал запечатлеть на фото звезды, а после просмотра снимков обнаружил яркий объект.
В США очевидец заметил в небе над горой Шаста появление яркого НЛО

Мужчина передал фотографии НЛО над горой Шаста в уфологический интернет-портал MUFON. По словам очевидца, он снял странный объект на камеру абсолютно случайно, когда вечером направлялся в гости к матери. По дороге он решил сделать снимки звездного неба, а при просмотре заметил, что один из объектов отличается. Он менял местоположение в небе и оставлял позади себя тонкий светящийся хвост. Эксперты не нашли данному явлению научного объяснения и решили, что таким образом на землю прибывает корабль инопланетной расы.

Уфологи давно заметили аномальную гору Шаста в Калифорнии, поскольку рядом с ней неоднократно фиксировали НЛО. Отмечается, что индейцы несколько веков назад считали гору необычной и были уверены, что, взойдя на нее, человек очищается от недугов.



 
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Общество
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 15:16

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