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Старшую дочь Анджелины Джоли и Брэда Питта Шайло приняли за мальчика

Старшая дочь Анджелины Джоли и Брэда Питта Шайло была замечена на улицах Лос-Анджелеса. 12-летняя девочка возвращалась с уроков игры на гитаре и многие приняли ее за мальчика, ведь наследница голливудских актеров предпочитает мужской стиль одежды.
Старшую дочь Анджелины Джоли и Брэда Питта Шайло приняли за мальчика

Анджелина Джоли и Брэд Питт уже более трех лет не вместе, но их официальный развод состоялся совсем недавно. На днях американские СМИ смогли заснять 12-летнюю дочь звездной пары, идущую по улицам Лос-Анджелеса. Судя по гитаре в руках Шайло, она либо шла на занятия по игре на данном инструменте, либо они уже закончились, и девочка направлялась домой.

Поклонников Анджелины Джоли и Брэда Питта удивили две вещи: то, насколько дочь звезд повзрослела за последние годы, и тот факт, что она до сих пор отдает предпочтение мужской одежде и носит короткие стрижки. Многие отмечают, если бы Шайло не знал весь мир – многие люди бы приняли ее за обычного мальчика. Фанаты заметили и тот факт, что по мере взросления 12-летняя девочка все больше начинает напоминать своего знаменитого отца, некоторые даже сделали несколько сравнительных компиляций на эту тему.

Напомним, Анджелина Джоли уже не раз рассказывала о том, что ее дочь предпочитает мужской стиль одежды. Актриса признается, что Шайло всегда хотела быть мальчиком и не скрывает этого от родителей, поэтому они не запрещают ей стричь свои волосы и одеваться в простую и практичную одежду.



 
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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 14:36

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