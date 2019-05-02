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FAW выпустил «убийцу» Mazda 6 – седан Hongqi H5

Китайский автопроизводитель FAW выпустил на местный рынок «убийцу» Mazda 6 – люксовый седан Hongqi H5. Новинка является перелицованной версией более известной модели и будет стоить на 100 тысяч рублей дешевле нее, хотя получит более функциональный салон.
FAW выпустил «убийцу» Mazda 6 – седан Hongqi H5

Производитель FAW заявил о том, что на китайском рынке появился люксовый седан Hongqi H5. Новинка слегка больше оригинала, ее габариты: длина – 4935 мм, ширина – 1840 мм, высота – 14700 мм, а колесная база – 2870 мм. Во всем остальном технические характеристики автомобиля полностью идентичны Mazda 6. Покупателям на выбор предложат обычный двигатель на 2 литра, и два турбированных – на 1,8 и 2,0 литра. Они смогут генерировать 158, 188 и 204 лошадиные силы соответственно. Автолюбителям предложат на выбор 6-ступенчатую механическую и 6-ступенчатую автоматическую КПП.

Основные отличия между Hongqi H5 и Mazda 6 скрывают в салоне. Уже базовая версия китайского люксового седана будет иметь адаптивный круиз-контроль на две зоны, несколько ассистентов, предотвращающих столкновение и выезд на другую полосу движения, подушку безопасности для коленей, бесключный доступ и кнопку запуска двигателя. Салон новинки отделан настоящей кожей и натуральной древесиной, а мультимедийная система авто получит 11-дюймовый экран. Топовая комплектация седана похвастается стеклянной крышей с люком и камерами кругового обзора.
FAW выпустил «убийцу» Mazda 6 – седан Hongqi H5

В Ките цены на Hongqi H5 стартуют от 1,4 млн рублей, тогда как Mazda 6 обойдется минимум в 1,5 млн.



 
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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 22:00

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