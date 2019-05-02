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Медики рассказали, как сохранить полноценную сексуальную жизнь при болезнях сердца

Боль, истощение и депрессия при хронических заболеваниях мешает полноценной сексуальной жизни. Медики рассказали, как сохранить интерес к своему партнеру даже при диабете и сердечных заболеваниях.
Медики рассказали, как сохранить полноценную сексуальную жизнь при болезнях сердца

Согласно данным Американской кардиологической ассоциации, большинство пациентов с болезнями сердца имеют ошибочное мнение о вреде секса на здоровье. Страх усугубить ситуацию является частой причиной отказа от половой жизни, а депрессия при болезни может ослабить либидо. Доказано, что 85% пациентов избавляются от депрессии после излечения сердечных недугов. Эксперты отмечают, что людям с хроническими заболеваниями необходимо чаще обращаться за помощью к врачам, а также пользоваться любой возможностью улучшить свое состояние. Забота о себе помогает приобрести уверенность и сохранить сексуальную жизнь.

Людям с хроническими заболеваниями необходимо поддерживать тесное общение с сексуальным партнером. Также для обеспечения приятных ощущений следует выбирать оптимальное время суток для занятий любовью и расслабляться перед этим при помощи массажа или душа. Эксперты советуют подбирать наименее травмоопасные позы, отказаться от курения и ограничить употребление алкоголя.



 
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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 15:00

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