Медики рассказали, как сохранить полноценную сексуальную жизнь при болезнях сердца





Согласно данным Американской кардиологической ассоциации, большинство пациентов с болезнями сердца имеют ошибочное мнение о вреде секса на здоровье. Страх усугубить ситуацию является частой причиной отказа от половой жизни, а депрессия при болезни может ослабить либидо. Доказано, что 85% пациентов избавляются от депрессии после излечения сердечных недугов. Эксперты отмечают, что людям с хроническими заболеваниями необходимо чаще обращаться за помощью к врачам, а также пользоваться любой возможностью улучшить свое состояние. Забота о себе помогает приобрести уверенность и сохранить сексуальную жизнь.Людям с хроническими заболеваниями необходимо поддерживать тесное общение с сексуальным партнером. Также для обеспечения приятных ощущений следует выбирать оптимальное время суток для занятий любовью и расслабляться перед этим при помощи массажа или душа. Эксперты советуют подбирать наименее травмоопасные позы, отказаться от курения и ограничить употребление алкоголя.