Новый император Японии Нарухито получит особенный седан Toyota Century в кузове кабриолет





Эксперты не исключают, что после выхода Toyota Century для японского императора компания не станет выпускать аналогичные кабриолеты даже по специальному заказу. Данный автомобиль может стать эксклюзивным для первого лица страны. Подробности технической стороны держатся в строжайшем секрете, а презентация новинки состоялась на церемонии инаугурации нового императора Нарухито. Однако глава страны отказался от специальной модели, выбрав обычный седан Toyota Century. Эксперты предполагают, что от кабриолета отказались ради безопасности.Седан Toyota Century последнего поколения был представлен в 2018 году, а ежемесячно выпускается не более 50 машин. Стоимость новинки стартует от 180 тысяч долларов.